Полицейские нашли мумию в квартире на юге Москвы

Главное следственное управление СК России по Москве сообщил о проведении проверки по факту обнаружения мумифицированных останков человека в одной из квартир на Ореховом бульваре.

Сайт NEWS.ru написал, что в полицию обратился дядя погибшего, он заявил, что племянник давно не выходил на связь. Он решил его навестить. Приехав туда, он обнаружил своего племянника мумифицированным.

В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.