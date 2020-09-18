18 сентября 2020, 18:26
Полицейские нашли мумию в квартире на юге Москвы
На юге столицы в одной из квартир обнаружен мумифицированный труп мужчины. До смерти он жил в квартире с трупами своих родителей. Об этом сообщил сайт «Московский комсомолец».
Главное следственное управление СК России по Москве сообщил о проведении проверки по факту обнаружения мумифицированных останков человека в одной из квартир на Ореховом бульваре.
Сайт NEWS.ru написал, что в полицию обратился дядя погибшего, он заявил, что племянник давно не выходил на связь. Он решил его навестить. Приехав туда, он обнаружил своего племянника мумифицированным.
В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.