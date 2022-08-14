Труп чемпионки мира по альпинизму нашли в Альпах

Труп чемпионки мира по ски-альпинизму Адель Миллоз обнаружили в Альпах. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera.

Сообщается, что 26-летняя спортсменка погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Ее тело обнаружили французские спасатели. Вместе с ней был и труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым спортсменка тренировалась в горах.

По информации французской полиции, причина гибели альпинистов точно не погодные условия или стихия.

Адель Миллоз завоевала золото чемпионата мира по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 году. В 2018 году она победила на первенстве Европы. На ее счету три чемпионских титула страны.

Ранее стало известно, что два французских альпиниста во время восхождения на ледник Чессен в Швейцарских Альпах нашли человеческие останки. Полиция сообщила, что скелет был извлечен с помощью вертолета в тот же день.