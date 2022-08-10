Человеческие останки и обломки самолета обнаружили в тающих ледниках

Два французских альпиниста во время восхождения на ледник Чессен в Швейцарских Альпах нашли человеческие останки. Об этом написали в The Guardian.

Полиция сообщила, что скелет был извлечен с помощью вертолета в тот же день. За неделю до этого на леднике Штоки недалеко от курорта Церматт было обнаружено другое тело.

А еще в начале августа горный гид обнаружил в Бернских Альпах обломки самолета Piper Cherokee, который потерпел крушение 30 июня 1968 года над Алечским ледником. Тела находившихся тогда на борту учителя, врача и его сына нашли после крушения, но обломки самого самолета пропали.

Причина обнаружения всех этих находок — таянье ледников в Альпах из-за рекордно высоких температур.

Ранее сообщалось, что жаркое лето вызвало в Европе проблемы с экологией и судоходством. Реки, озера и водохранилища пересохли в Италии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Бельгии и Франции.