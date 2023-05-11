Мир 11 мая 2023, 22:15 «Труханул». Перенос Зеленским контрнаступления объяснили паникой Военный эксперт Матвийчук: Зеленский испугался провала и перенес наступление ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский решил подождать с началом контрнаступления ВСУ, так как понимает, что оно закончится провалом. Об этом в интервью изданию News.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам специалиста, сейчас Белый дом активно обсуждает целесообразность трат, которые ранее направили на поддержку Украины. Байден ждет скорого начала контрнаступательной операции ВСУ для перекрытия внутриполитических проблем страны, а потом спишет их на конфликт между Украиной и Россией.

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Матвейчук также указал на политическую борьбу, которая наблюдается на Украине. К Зеленскому приходит осознание, что анонсированное контрнаступление в случае провала станет для него последним.

«И сейчас он не до конца понимает, как из сложившейся ситуации выкрутиться. Вот Зеленский и труханул», — сказал собеседник издания.

Вооруженные силы Украины не готовы к контрнаступлению, но при этом у них есть потенциал, резюмировал Матвийчук.

Зеленский ранее заявил, что ВСУ нужно еще немного времени на подготовку к контрнаступлению в зоне спецоперации. По его мнению, Украина способна добиться успехов, однако будут слишком большие потери.