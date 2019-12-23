Общая протяженность укладки составит 16,5 километра. Это станет последним участком «Северного потока — 2».

Ведомство проверяло, как повлияют строительные работы и трубы газопровода на биологическое разнообразие акватории, в том числе на гнездовья птиц. Выяснилось, что серьезного влияния прокладка труб зимой не окажет.

Накануне президент США Дональд Трамп одобрил принятие военного бюджета на 2020 год, где отдельной статьей прописаны санкции против фирм, занимающихся строительством «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Газопровод в Европу строит консорциум Nord Stream 2 AG. Самым крупным владельцем акций является «Газпром». Также в нем принимают участие немецкий концерн Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. После того как документ о санкциях вступил в силу, о своем уходе из проекта объявила швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб в Балтийском море. Сегодня стало известно, что компания вывела свои суда.

Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что введенные США ограничения не скажутся на строительстве газопровода. По его словам, завершение строительства «Северного потока — 2» планируется в конце следующего года.