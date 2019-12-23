Американские санкции на скажутся на завершении строительства «Северного потока — 2». Газопровод будет проложен во второй половине 2020 года, сообщил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

«Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов», — сказал Байер в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Ранее он отметил Bloomberg, что ограничительные меры против России вряд ли окажут серьезное влияние на строительство «Северного потока — 2». Санкции негативно сказываются на компаниях, участвующих в проекте.

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«Но я не вижу, что это остановит трубопроводный проект», — заявлял Байер.

В конце декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. После этого, 21 числа, начали действовать американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет принимать ответные меры на принятое Вашингтоном решение.

«Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода, которые протянутся к Германии через территории России, Финляндии, Швеции и Дании.