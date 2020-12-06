Захарова назвала намерение США остановить «Северный поток — 2» политической агрессией
«Вот такая дихотомия. Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия», — написала Захарова в Facebook.
В своем посте она напомнила о статье The Washington Times, опубликованной в 2014 году, в которой приводилась записка администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года о необходимости противодействовать строительству трубопроводов из СССР в Европу.
Дипломат также обратилась к Вашингтону и сказала, что нельзя играть против правил. Потому что, чтобы оставаться ответственным игроком в международной экономике, надо играть только по правилам. Она также добавила, что так когда-то говорила Кондолиза Райс.
Накануне исполняющая обязанности посла Робин Куинвилл заявила, что для Германии и ЕС настало время наложить мораторий на строительство трубопровода.