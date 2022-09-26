Сотни рейсов отменили из-за сильного шторма на Канарские островах | 360°

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Сотни рейсов отменили из-за сильного шторма на Канарские островах

Reuters: шторм «Гермина» обрушился на Канарские острова

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На Канарских островах из-за тропического шторма «Гермина» 25 сентября были отменен 141 авиарейс, сообщило агентство Reuters. Жители стали публиковать видео разгула непогоды в соцсетях: на кадрах видно, как улицы Гран-Канарии заливают громадные потоки воды.

Правительство Канарских островов порекомендовало гражданам оставаться дома. Национальный центр ураганов повысил уровень опасности до красного в Гран-Канария, Ла-Пальма и Эль-Йерро из-за большого количества осадков. Красный код в основном распространяется на восточную часть острова, а также на юг и запад.

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Накануне президент США Джо Байден подписал указ, в котором объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за надвигающегося урагана «Иэн». Согласно документу штат получит федеральную поддержку.

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До этого британские власти сообщили о приближении циклона «Фиона». Ураган получил четыре балла по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

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