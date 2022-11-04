Тропический шторм «Налджи» на Филиппинах затронул более 4 миллионов жителей | 360°

Мир 04 ноября 2022, 08:04 Тропический шторм «Налджи» на Филиппинах затронул более 4 миллионов жителей Тропический шторм «Налджи» на Филиппинах затронул 4,12 млн человек, погибли 152 YouTube

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Продолжает расти число жертв тропического шторма «Налджи» на Филиппинах. В данный момент известно о 152 погибших, всего же шторм затронул свыше 4,12 миллиона жителей, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Без вести пропали 35 человек, травмы получили минимум 128. Более двух тысяч домов оказались полностью разрушены, еще 22,4 тысячи — повреждены. Шторм разбил 504 дороги и 120 мостов. Ущерб инфраструктуре оценивают в 49,63 миллиона долларов.

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В 666 учебных заведениях приостановили занятия, 233 предприятия временно перестали работать. Режим бедствия действует в 437 городах.

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О том, что шторм направляется на север Филиппин, было известно заранее, и тысячи людей удалось переселить с опасных территорий. В данный момент около 1,03 миллиона жителей остаются в эвакуационных центрах. Катаклизм начался 29 октября и длился два дня.

Накануне вечером сообщалось о 150 жертвах.

На Филиппины ежегодно обрушиваются около 20 штормов и тайфунов.