Полторы сотни человек погибли на Филиппинах во время шторма | 360°

03 ноября 2022, 20:02
Полторы сотни человек погибли на Филиппинах во время шторма
Тропический шторм «Налджи» произошел на Филиппинах. Сто пятьдесят человек погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
По данным RT, катаклизм начался 29 октября и закончился через двое суток. Больше всего пострадали южные провинции.
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Не менее 128 человек пострадали, а 36 пропали без вести, уточнила НСН. Штормом разрушены 12,9 тысячи домов, еще 2,19 тысячи — уничтожены.
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Шторм
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