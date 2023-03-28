Мир 28 марта 2023, 18:44 Тройка, семерка, HIMARS. Пентагон выпустит игральные карты для солдат ВСУ с изображением оружия НАТО NYT: Пентагон намерен выпустить для ВСУ игральные карты с изображением оружия НАТО U.S. Department of Defense

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Министерство обороны США собирается выпустить колоды особых игральных карт для боевиков ВСУ. На них изобразят систем вооружения НАТО. Об этом сообщила газета New York Times.

В управлении подготовки кадров и разработке военных доктрин армии США изданию рассказали, что игральные карты станут «наглядным пособием» для солдат ВСУ, благодаря которому они лучше запомнят новые образцы поставляемого оружия.

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В ведомстве обратили внимание, что карточную колоду разработали, чтобы солдаты сумели быстро вычислить чужую военную технику и не спутать ее с арсеналом дружественных сил.

На картах изобразили более полусотни танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий. Например, шестерку треф символизирует РСЗО HIMARS, семерку пик — зенитная установка Gepard, а двойку червей — французская САУ Caesar.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин предупредил, что большая часть поставленного на Украину вооружения НАТО оказалась в нерабочем состоянии.