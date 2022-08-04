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    04 августа 2022, 23:13

    Орбан назвал условием мира на Украине переговоры России и США

    Премьер Венгрии Орбан назвал переговоры России и США шансом для мира на Украине

    Анатолий Минкин

    Украине не стоит ждать мирного урегулирования без переговоров России и США. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан назвал условием мира на Украине переговоры России и США

    Он подчеркнул, что действия глав государств, которые вмешиваются в кризис на Украине, ведут только к обострению и продлению ситуации.

    «Без российско-американских переговоров на Украине никогда не будет мира», — подчеркнул Орбан.

    Это не первое подобное заявление главы венгерского правительства. Ранее Орбан подчеркивал, что выбранная Западом стратегия по конфликту между Россией и Украиной потерпела крах.

    Выходом из ситуации Орбан назвал создание новой системы европейской безопасности и переговоры России и США.