Мир 17 февраля 2024, 00:12 МИД предупредил россиян о насильнике в Абхазии МИД назвал поездки в Абхазию небезопасными из-за освобожденного насильника РИА «Новости»

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Верховный суд Абхазии выпустил на свободу Эдгара Абухба, которого осудили за изнасилование россиянки. В связи с этим поездки в страну могут быть небезопасными, предупредило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 2019 Абухба избил и изнасиловал россиянку. За это его приговорили к девяти годам лишения колонии строгого режима. Но Верховный суд Абхазии смягчил приговор, и 2 февраля преступник вышел на свободу.

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«По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания», — заявили в МИД.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство предупредило россиян о том, что путешествия на абхазские курорты несут риски для безопасности.

В начале февраля российский турист погиб, сорвавшись с канатной дороги в Абхазии. Мужчина ехал на канатке через реку по пути на Гегский водопад в Рицинском реликтовом национальном парке, но в какой-то момент она оборвалась.