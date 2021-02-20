Три взрыва прогремели в столице Афганистана

Не менее пяти человек погибли в субботу в результате трех взрывов в столице Афганистана Кабуле. Также сообщается о раненых.

Два взрыва прогремели с разницей в 15 минут. После них с задержкой в два часа произошел третий. Он был нацелен на полицейскую машину. Подорваны полицейский и гражданский автомобили, еще одно взрывное устройство сработало в районе, где наиболее часто появляются солдаты национальной армии, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

При втором взрыве подорвался автомобиль в северо-западном районе Кабула, по которому ехали солдаты национальной армии. В результате этого погибли двое солдат. Также был убит гражданский прохожий.

Третий взрыв уничтожил полицейскую машину в западном Кабуле, погибли двое полицейских.

Не сразу стало понятно, что вызвало взрывы. Большинство атак в Кабуле в последние месяцы осуществлялось при помощи бомб-липучек — взрывных устройств с магнитами, которые крепятся к транспортным средствам и взрываются с помощью дистанционного управления или таймера.

За произведенные подрывы ответственность пока что никто на себя не взял.

Полиция ведет расследование.