Житель Бийска украл старинные иконы из съемного жилья, чтобы купить еды

В полицию обратилась 62-летняя пенсионерка, которая рассказала, что сдавала свой дом в Бийске 36-летнему мужчине. В комнате хранились две иконы. Одной из них 450 лет и стоит она около миллиона рублей. Стоимость второй, по словам женщины, составляет 100 тысяч рублей.

Она заранее предупредила мужчину, что это семейные реликвии и трогать их нельзя. В начале августа хозяйка дома приехала к квартиранту и обнаружила, что икон на месте нет. Мужчина объяснил, что отдал их на время родственникам и пообещал вернуть святыни на место. Потом он съехал, но иконы назад не привез.

Оказалось, что он сдал их в антикварную лавку за 1100 рублей и купил себе еды. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи. Мужчина признал свою вину.