Мир 05 марта 2023, 14:44 Три сотрудника полиции НКР погибли из-за диверсии ВС Азербайджана МВД НКР заявило о гибели трех сотрудников полиции в результате диверсии ВС Азербайджана РИА «Новости»

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Три сотрудника паспортно-визового управления полиции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики погибли из-за диверсии. Ее совершили военнослужащие Азербайджана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на республиканское МВД.

«Среди сотрудников трое погибших и один раненый», — уточнили в ведомстве.

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Минобороны Азербайджана со своей стороны сообщило о погибших и раненных в результате боестолкновения в Карабахе. Заявление ведомства процитировал ТАСС.

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В нем говорится, что утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль. По данным ВС Азербайджана, в автомобиле мог находиться военный груз.

«Пассажиры автомобиля открыли огонь по нашим военным», — отметили в ведомстве.

В пятницу, 3 марта, режим прекращения огня трижды зафиксировали в Нагорном Карабахе.