Мир 03 марта 2023, 21:04 Режим прекращения огня трижды зафиксировали в Нагорном Карабахе Минобороны: миротворцы сообщили о нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе РИА «Новости»

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Российский миротворческий контингент зафиксировал три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в бюллетене на сайте Минобороны страны.

«Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет», — отметили в публикации.

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По факту случившегося миротворцы вместе с представителями Азербайджана и Армении проводят разбирательства. Российская сторона круглосуточно ведет мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

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Миротворцы также провели патрулирование по четырем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Накануне российский контингент также зафиксировал нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе нагорнокарабахского конфликта. В Минобороны сообщили, что в результате произошедшего пострадавших нет.

В конце 2022 года Армения призвала направить в зону конфликта миссию для оценки гуманитарной ситуации в регионе.