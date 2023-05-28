Мир 28 мая 2023, 01:13 Три корабля НАТО прибудут в Финляндию 27 мая на учения МО Финляндии: корабли НАТО из Норвегии и Германии прибудут на учения в Балтийском море peakpx

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Три корабля НАТО из Норвегии, Германии и Франции прибудут в Финляндию 27 мая. Они примут участие в учениях Baltops 23 в Балтийском море, сообщило Минобороны страны.

«Визит является частью запланированных операций НАТО в Балтийском море», — сказано в сообщении.

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Участие в учениях примет противоминное судно класса Katanpää. Будут задействованы корабли FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции. Их специализация — наблюдение за акваторией. Возглавит всю группу норвежский патрульный корабль береговой охраны HNoMS Nordkapp.

Министерство отметило, что указанная корабельная дивизия станет важной частью боевой техники НАТО. И в будущем ее можно будет использовать для поддержания открытыми морских путей во время войны.

Ранее в Финляндии отреагировали на выход России из соглашения о проведении дополнительных военных инспекций. Финский бригадный генерал Сами Нурми посчитал, что это спровоцирует ухудшение уровня доверия между странами.