Мир 26 мая 2023, 04:03 Последствий выхода России из соглашения о военных инспекциях испугались в Финляндии Генерал Нурми: выход России из соглашения о военных инспекциях разорвет связи с Финляндией РИА «Новости»

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Выход России из соглашения с Финляндией о проведении дополнительных военных инспекций спровоцирует ухудшение уровня доверия между странами. Таким мнением финский бригадный генерал Сами Нурми поделился в интервью газете Helsingin Sanomat.

Он напомнил, что соглашение имело большое значение, ведь оно основалось на доверии. Кроме того, между военными и чиновниками происходили личные встречи, что облегчало последующие переговоры.

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«Страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — сказал генерал.

По словам Нурми, решение России свидетельствует о желании разорвать оставшиеся связи со странами Запада, которые продолжают вводить против нее санкции. Когда сотрудничество прекратится полностью, страны-соседи «отдалятся друг от друга еще сильнее», сказал он.

«Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем», — резюмировал военный.

Ранее российские власти заморозили счета представительств Финляндии в стране. Глава МИД Хаависто Пекка заявил, что в Россию отправили запрос, но ответа еще не поступило.