Три человека в США погибли после употребления антисептика

В США погибли три человека после употребления дезинфицирующего средства для рук. Еще четверо находятся в больнице.

Об этом сообщил телеканал KOAT со ссылкой Министерство здравоохранения штата Нью-Мексико. По данным врачей, причиной смерти стал метиловый спирт, на основе которого было сделано средство.

Отмечается, что остальные пациенты находятся в критическом состоянии. Один из них навсегда ослеп.

Метанол является наиболее токсичным среди всех спиртов. Он медленно окисляется в человеческом организме, образуя различные ядовитые вещества. Около 5-10 мл могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 мл — привести к смертельному исходу.

Ранее в Иране, на фоне распространения коронавирусной инфекции, стал популярен метиловый спирт. Его употребляли, в целях лечения и профилактики от коронавируса. За период пандемии жертвами слухов стало более 600 человек.

В США количество зараженных вирусом приближается к 2,5 миллионам. 124 960 человека погибли, по данным института Хопкинса.