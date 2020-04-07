Более 600 человек умерли от алкогольного отравления в Иране
В Иране от алкогольного отравления умерло свыше 600 человек на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, в Иране производится метиловый спирт, поскольку по исламским законам в стране алкоголь запрещен. Таким образом, погибшие могли отравиться контрафактным алкоголем или метанолом. Его потребляют в качестве «профилактики».
Уточняется, что в Иране зафиксировано 60 500 случаев заражения коронавирусом. Более 3700 человек скончались, выздоровели около 24 тысяч.