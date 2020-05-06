Три человека пострадали при нападении на храм под Черновцами

Три человека попали в больницу после того, как сторонники Православной церкви Украины попытались захватить храм под Черновцами. Очевидцы утверждают, что храм атаковали 40 человек в балаклавах, вооруженных ножами и арматурой.

Иерей Украинской православной церкви Виталий Дуров рассказал, что сторонники ПЦУ атаковали храм Архистратига Божьего Михаила в селе Задубровка Черновицкой области. По его словам, в этот момент в храме находились около десяти мужчин и женщин, которые собрались после известия о смерти настоятеля.

Дуров сообщил, что нападение осуществили несколько групп. Одни спилили дерево, перегородив дорогу в село, другие отключили электричество в населенном пункте. В самом захвате храма участвовали 40 человек в балаклавах.

«Трех людей доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии — ночью он перенес операцию на глазу. Самое главное, так называемый священник ПЦУ собственноручно перекрывал другой подъезд к селу, не пропуская даже скорую», — цитирует РИА «Новости» Дурова.

Защищать священников и прихожан приехали полицейские. Возбуждено уголовное дело о мелком хулиганстве.

Блогер Александр Вознесенский опубликовал в Facebook хронологию нападения. По его словам, у прибывших с собой были ножи и арматура. Они пытались сквозь щель пускать в храм слезоточивый газ.

После нападения полицейские взяли храм под круглосуточную охрану, передает «Страна.ua».