В Одесском храме произошла массовая драка. Священники тоже участвовали

В храме Одессы произошла массовая драка прихожан. Под разбор полетов вовлекли и священников. Инцидент произошел в одесском храме Рождества Христова так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как пишет ТАСС, в видео на YouTube-канале издания «Трасса Е-95» можно увидеть, как группа прихожан затеяла драку, в которой оказались и священнослужители церкви. Как минимум двое из священников оказались на полу, другие были вынуждены вступить в потасовку.

Причиной стычки стал конфликт, продолжающийся в течение года между бывшим и новым настоятелем храма. До 2019 года храм был под контролем непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Новый правящий Одесский и Балтийский архиерей от ПЦУ отстранил настоятеля от храма и прихода, и запретил ему служить «до полного покаяния и исправления».

Однако митрополит УПЦ КП Филарет, пытающийся воссоздать Киевский патриархат своим «указом» вернул ему должность. С той поры в храме постоянно происходят попытки захвата имущества то с одной, то с другой стороны.

Церковный раскол на Украине произошел в 2018 году. На основе Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата — была создана Православная церковь Украины. Русская православная церковь и Украинская каноническая православная церковь не признают за ней канонического статуса.

Ранее Патриарх Филарет, глава непризнанной УПЦ КП потребовал у предстоятеля Константинопольского патриархата Варфоломея вернуть ему договор решения объединительного собора, подписанный 15 декабря 2018 года в Киеве.