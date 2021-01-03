Три человека погибли в результате оползня в Норвегии
По данным SkyNews, поисковые группы с 30 декабря используют вертолеты и дроны, оборудованные приборами для обнаружения тепла. Они помогают в зимних условиях искать тела. Норвежская полиция не собирается прекращать поисково-спасательную операцию, но группа шведских специалистов уже вернулась домой.
Начальник местной полиции Ида Мелбо Ойстезе считает, что еще можно найти выживших в воздушных ямах, созданных внутри разрушенных зданий.
«С медицинской точки зрения, вы можете прожить несколько дней, если у вас будет воздух», — сказала она.
Ранее полиция опубликовала список десяти пропавших без вести, в том числе, двухлетнего ребенка.
Оползень в Аске считается самым разрушительным в современной истории Норвегии, он перерезал дорогу в деревне и разрушил как минимум девять зданий. Образовался овраг длиной 700 м и шириной 305 м. Около тысячи человек покинули деревню, еще 1,5 тысяч могут уехать в любой момент. Они опасаются новых оползней.
В деревне Верхняя Иленка под Екатеринбургом в земле образовался разлом 120 метров в длину и около двух метров в глубину. Причиной могут быть близость реки и оползень.