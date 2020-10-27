В небольшой деревне Верхняя Иленка под Екатеринбургом в земле образовалась пропасть — прямо посреди участков. В МЧС уверены, что причинами разлома в земле стали близость реки и оползень.

Деревня Верхняя Иленка в Свердловской области оказалась разрезана на две части разломом в земле. Огромная трещина прошла прямо по участкам местных жителей. Теперь люди опасаются, что их дома пострадают — за несколько дней трещина достигла 120 метров в длину и около двух метров в глубину и ширину, пишут местные жители. И она продолжает расти.

У автора этого ролика, например, половина огорода ушла под землю. Женщина добавляет, что у разлома свободно ходят люди, даже детей отогнать от потенциально опасного места не удается. Сотрудники МЧС уже работают на месте, они огородили опасный участок лентами, но спасти любопытных от падения вниз это не сможет.

У других над разломом остались висеть заборы. При этом в МЧС заявили, что минимальное расстояние от разлома до жилых домов — 26 метров, а до хозяйственных построек — 15.

По мнению инструктора по выживанию и эксперта по безопасности МЧС Михаила Макея, на случаи подобного ЧП у людей, живущих в потенциально опасных оползневых зонах, должны быть «тревожные чемоданы» с самыми необходимыми вещами.

«Там должны быть еда, вода, теплые вещи, средство связи, сумма денег какая-то — чтобы перекрыть базовые потребности. Чтобы не собирать это, когда земля из-под ног уходит, а взять и быстро покинуть помещение. Потому что со стихией бороться и взаимодействовать обычному человеку бесполезно и опасно», — уверен он.

Кто виноват?

По предварительным данным, причиной ЧП стал оползень — грунтовые воды размыли берег реки Иленки, и земля резко просела. За ситуацией наблюдают с помощью беспилотников МЧС. Макей уверен, что точно предсказать и предотвратить подобные происшествия практически невозможно, хотя МЧС и занимается мониторингом сейсмически активных регионов, где также велик риск оползней.

Другой причиной подобных ЧП, по мнению председателя правления межрегиональной правозащитной организации «Правовой фонд» Игоря Корнилова, может стать вырубка деревьев в береговой зоне, которые удерживают почву корнями и не дают воде размыть ее.

Сейчас в Верхней Иленке уже работает комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС, Министерства общественной безопасности, представители власти и гидрологи. В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили «360», что ситуацию будут ежедневно контролировать — если она стабилизируется, администрация муниципального образования начнет укреплять береговую зону.

«Если ситуация будет ухудшаться, в зависимости от складывающейся обстановки будут приниматься соответствующие меры. Угрозы для населения на данный момент нет», — сообщила руководитель пресс-службы регионального ведомства Наталья Зырянова.

В МЧС заявили, что уже обсуждается вопрос о переселении всех жителей Верхней Иленки в резервный жилой фонд при ухудшении ситуации. Однако сейчас, уверен Корнилов, для местных может остро встать вопрос законности их жилья.

«Если власть сейчас займет такую позицию, что застройка произведена в оползневой зоне без разрешения, то никто даже и никакой компенсации не получит. И будут искать крайних, например, тех, кто дал разрешение на строительство, геодезистов. Потому что там есть дома почти новые, а причиной оползня может быть даже одна неправильно забитая свая», — уверен он.