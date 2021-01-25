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    25 января 2021, 09:20

    Три человека погибли при взрыве газовой трубы в Китае

    Анастасия Калинина

    В понедельник в Китае в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин взорвалась газовая труба. В результате погибли три человека и восемь пострадали. Об этом сообщило агентство Sina со ссылкой на местные власти.
    Три человека погибли при взрыве газовой трубы в Китае

    По данным агентства, ЧП случилось рано утром недалеко от одного из жилых комплексов. Взрыв трубы спровоцировал пожар в нескольких автомобилях. Через некоторое время одна из загоревшихся машин взорвалась. В это время спасатели боролись с огнем.

    По информации агентства «Синьхуа», от осколков и огня пострадали восемь человек, трое погибли. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

    Несколько дней назад на юго-востоке Нигерии на газозаправочной станции в городе Агбор не менее 30 человек погибли в результате взрыва машины для перевозки газа. По словам очевидца Энтони Уокера, причиной стала утечка раздаточного шланга. В результате пострадали 30 ближайших домов. Основная масса тел была обнаружена именно в помещениях. В больницу с сильными ожогами попали 17 пострадавших. Местные власти начали расследование.