23 января 2021, 20:40
СМИ: 30 человек погибли в Нигерии при взрыве авто с газом
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва машины для перевозки газа на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила газета The Nation.
Голубое топливо взорвалось вечером 22 января на газозаправочной станции в городе Агбор. По словам очевидца событий Энтони Уокера, причина заключается в утечке раздаточного шланга.
Пострадали больше 30 домов, расположенных близко к станции. После взрыва начался пожар. Основная масса тел обнаружена в домах. В больницу попали 17 пострадавших, все они получили сильные ожоги.
Власти начали расследование происшествия. Следователи допрашивают персонал газозаправочной станции.
Ранее два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Раненых доставлены в больницу.