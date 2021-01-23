СМИ: 30 человек погибли в Нигерии при взрыве авто с газом

Голубое топливо взорвалось вечером 22 января на газозаправочной станции в городе Агбор. По словам очевидца событий Энтони Уокера, причина заключается в утечке раздаточного шланга.

Пострадали больше 30 домов, расположенных близко к станции. После взрыва начался пожар. Основная масса тел обнаружена в домах. В больницу попали 17 пострадавших, все они получили сильные ожоги.

Власти начали расследование происшествия. Следователи допрашивают персонал газозаправочной станции.

Ранее два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Раненых доставлены в больницу.