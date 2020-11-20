Третья волна коронавируса началась в Сеуле

Третья волна заболеваемости COVID-19 началась в Республике Корея. За последние сутки в Сеуле обнаружили 218 новых случаев заражения коронавирусом.

«Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе», — рассказал журналистам представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. Его слова приводит ТАСС.

С начала августа в Сеуле зафиксировали максимум заражений коронавирусом за сутки: 218 случаев. В целом по стране за 24 часа COVID-19 нашли у 363 человек. Всего с начала пандемии в Республике Корея заболели 30 017 граждан.

В связи со стартом третьей волны премьер страны Чон Се Гюн обратился к жителям и попросил их быть более ответственными и «воздержаться от участия в массовых мероприятиях». Также следует отказаться от традиционных новогодних вечеринок. Особенно важно соблюдать ограничения, сократить количество контактов и прогулок жителям Кореи старше 60 лет, отметил премьер. Компании страны попросили перевести как можно большее число сотрудников на удаленный формат работы.

В Московской области также попросили не проводить новогодние корпоративы в период распространения коронавируса. Губернатор региона Андрей Воробьев назвал такие увеселительные события «моветоном».