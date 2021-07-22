«Третий пол» появится в аргентинских паспортах

Власти Аргентины разрешили ставить в паспортах в разделе «пол» значок «Х». Его могут выбрать те аргентинцы, которые не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу. Это следует из декрета, который был размещен на портале нормативных актов.

«Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе „пол“ может использоваться F (женщина), M (мужчина) или Х», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Сегодня даже могучие титаны мировой арены боятся обвинений в гендерном неравенстве, ущемлении прав секс-меньшинств. Не остались в стороне и деятели культуры. Например, студия Disney показала трейлер перезапуска сериала о Чипе и Дейле. Они сильно изменились, растеряли одежду и разучились говорить. Да и Гаечка уже не та — в перезапуске она стала, мягко говоря, гендерно-нейтральной.

Это не первая переделка в угоду актуальной повестке общества. Но если раньше этим грешили кинофильмы, то теперь пришло время мультиков.