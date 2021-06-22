Гаечка неопределенного пола появится в перезапуске «Чипа и Дейла». Она не первая жертва общественных трендов

Студия Disney показала трейлер перезапуска сериала о Чипе и Дейле. Они сильно изменились, растеряли одежду и разучились говорить. Да и Гаечка уже не та — в перезапуске она стала, мягко говоря, гендерно-нейтральной. Это не первая переделка в угоду актуальной повестке общества. Но если раньше этим грешили кинофильмы, то теперь пришло время мультиков.

Студия Disney показала обновленных героев мультсериала «Чип и Дейл». Изменились не только хорошо знакомые россиянам бурундуки, но и их подруга-механик Гаечка, а также вся стилистика мультфильма, которую презентуют на сайте студии как «технику гибридной анимации».

В трейлере можно заметить пса Плуто и бульдога Батча, а также ноги кого-то, сильно напоминающего утенка Дональда Дака. Обновлением занимались французские мастера семейного и детского контента из компании Xilam. Уже заявлено 39 серий по семь минут. Премьера пилота «Чип и Дейл: Жизнь в парке» состоится 28 июля.

До этого студия уже перезапускала «Утиные истории». В новой версии героев-утят можно было отличить не только по цвету одежды, и фанаты довольно тепло встретили сериал. Но тем не менее его закрыли после трех сезонов.

Путь к успеху

Справедливости ради стоит сказать, что это не первая «пластическая операция» братьев-бурундуков. Впервые они появились перед зрителями в мультфильме «Рядовой Плуто» в 1943 году. Парни не имели каких-то отличительных черт и даже своих имен — просто бегали, хулиганили и активно воровали провиант у Дональда.

Источник фото: телеканал «360»

Имена появились у бурундуков лишь в 1947 году. Чип и Дейл — это был каламбур, основанный на фамилии крупнейшего мастера английского мебельного искусства в стиле рококо и раннего классицизма Томаса Чиппендейла. Благодаря растущей популярности парни получили сольный проект и фирменные отличия внешности и характера.

Но настоящий звездный час выпал в конце 1980-х годов. У студии появилась необходимость в новом мультсериале. Изначально в новом проекте лидером команды спасателей должен был стать мышонок Кит Колби, но он не понравился продюсерам. Тогда решили отдать главные роли сразу двоим: Чипу и Дейлу.

Бурундуков снова перерисовали и приодели. У одного появилась шикарная гавайская рубаха, а второй щеголял в куртке пилота и шляпе а-ля Индиана Джонс. Парни также получили команду друзей и антагонистов. Премьера в США состоялась 1989 году, всего было отснято 65 эпизодов.

Без политики никуда

Но если все предыдущие метаморфозы Чипа и Дейла шли по восходящей — улучшалось качество, добавлялись детали, — то в новом мультфильме герои обрели некоторую детскость, став похожими на пупсов-бурундуков. Также создатели новой версии лишили героев речи, а из действа оставили «будничные приключения» в поисках желудей.

А вот Гаечку, помимо новой стилистики, не пощадила и актуальная повестка. Прежняя явно девочка-мышка стала грызуном неопределенного пола, которого явно побаиваются бурундуки. В интернете ее уже окрестили гендер-квиром.

Источник фото: Disney

Сегодня даже могучие титаны мировой арены боятся обвинений в гендерном неравенстве, ущемлении прав секс-меньшинств, дам, что именуют себя феминистками, и, видимо, нарисованных мышек. А в старом сериале Чип, Дейл, а также Рокфор и Вжик не единожды показывали, что Гайка их привлекает.

Вот и приходится переснимать с поправкой на ветер. Тем более что в «Спасателях», помнится, были показаны черные коты с не слишком хорошей стороны. А это по нынешним нормам Америки — настоящее преступление.

Вместе с Disney

Не забывает о моде и актуальных трендах и Warner Animation Group. Когда-то, в 1996 году, еще будучи кинокомпанией Warner Bros., они создали «Космический джем». Успех полнометражному мультфильму принес даже не кумир баскетбола Майкл Джордан в главной роли, а мастерское совмещение анимации и обычного кино.

После фильма «Кто подставил кролика Роджера?», вышедшего в 1988 году, это был неплохой прорыв. Но вот пришли темные времена, то есть наши дни, и миру сообщили, что к выходу готовится «Космический джем: Новое поколение». И там одной привлекательной мультяшной героине тоже досталось не хуже, чем Гаечке.

Источник фото: телеканал «360»

Лола Банни, дебютировавшая в первом фильме, зарекомендовала себя как талантливая баскетболистка, не терпящая, когда ее называют «куколкой». Опасаясь обвинений в сексуальной объективации нарисованного кролика, баскетболистку лишили бюста и формы.