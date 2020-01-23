Третьего прилетевшего в Петербург из Китая заподозрили в заражении коронавирусом

Еще один человек, прилетевший из КНР в Санкт-Петербург, мог заразиться коронавирусом. Речь идет о китаянке, приземлившийся в Северной столице 20 января.

«Третий случай, который зарегистрирован вчера поздно вечером, — это гражданка КНР, приехавшая в Петербург в составе группы 20 января», — заявила РИА «Новости» представительница Роспотребнадзора.

Женщина почувствовала недомогание и обратилась к врачам в гостинице. После этого ее госпитализировали в инфекционную больницу имени Боткина.

Ранее стало известно, что россиянин и житель Китая попали в больницу Санкт-Петербурга с симптомами, похожими на заражение коронавирусом. У них взяли анализы и отправили их на исследование в лабораторию референс-центра Роспотребнадзора. Врачи поставили им предварительный диагноз — ОРВИ. Утром 23 января стало известно, что один из них точно не заражен коронавирусом.

Первые сообщения о вспышке неизвестной инфекции появились в конце декабря 2019 года. Тогда сообщалось об одном инфицированном. Сейчас в Китае заболели уже более 600 человек. Жертвами короновируса стали 17 китайцев. Опасное заболевание распространилось и в других странах. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, США.

Город Ухань, откуда пришло заболевание, закрыли на карантин. Там приостановлена работа общественного транспорта. Железнодорожное и авиационное сообщение прекращено.