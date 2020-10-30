«Трещит по швам»: экс-министр признал деградацию Украины

«Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», — привела образ Лукаш.

Экс-глава ведомства добавила, что жители украинских регионов тяжело пережили экономические последствия пандемии коронавируса и сейчас больше полагаются на местную власть, чем на центральную.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько пояснил в эфире радио Sputnik, что украинская власть сейчас ничего не может сделать в сложившейся ситуации и исправить положение дел.

«Продолжается деградация, депопуляция, деиндустриализация. Продолжается рост тарифов и цен. Продолжается вымывание из Украины всех полезных ресурсов, их забирают структуры, погрузившие Украину в долговую яму», — заявил Безпалько.

Собеседник отметил, что на президента Украины Владимира Зеленского возлагали большие надежды, но он продолжил политику своего предшественника Петра Порошенко и исчерпал кредит доверия народа.

Местные выборы прошли на Украине 25 октября. Украинский президент предложил людям параллельно ответить на вопросы о создании в Донбассе свободной экономической зоны, легализации медицинского каннабиса, сокращении числа депутатов Верховной рады, пожизненном сроке за коррупцию и соблюдении гарантий безопасности, которые Украина получила по Будапештскому меморандуму.