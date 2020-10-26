На Украине заявили о провале партии Зеленского на выборах

О поражении партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на местных выборах сообщил главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Он назвал этот провал катастрофическим.

Гужва отметил, что еще до окончательного подсчета голосов стало ясно, что у партии Зеленского «все очень грустно». По его словам, в крупных городах страны кандидаты даже не прошли во второй тур, а по партийным спискам представители идут на третьем месте или ниже. Об этом Гужва написал на своей странице в Facebook.

По мнению журналиста, если бы проходили выборы в Раду, партия «Слуга народа» заняла бы только третье место, а главное противостояние было бы между «Европейской солидарностью» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Гужва уточнил, что многие локальные партии мэров одержали победу на выборах. При этом результаты плебисцита говорят о сокращении доверия украинцев, так как практически нигде они не получили больше половины голосов, передает РИА ФАН.

25 октября украинцы выбрали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. В выборах участвовали 144 политические партии, а средняя явка составила 17,3%, напомнила газета «Известия».