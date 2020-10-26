На Украине заявили о провале партии Зеленского на выборах
Гужва отметил, что еще до окончательного подсчета голосов стало ясно, что у партии Зеленского «все очень грустно». По его словам, в крупных городах страны кандидаты даже не прошли во второй тур, а по партийным спискам представители идут на третьем месте или ниже. Об этом Гужва написал на своей странице в Facebook.
По мнению журналиста, если бы проходили выборы в Раду, партия «Слуга народа» заняла бы только третье место, а главное противостояние было бы между «Европейской солидарностью» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Гужва уточнил, что многие локальные партии мэров одержали победу на выборах. При этом результаты плебисцита говорят о сокращении доверия украинцев, так как практически нигде они не получили больше половины голосов, передает РИА ФАН.
25 октября украинцы выбрали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. В выборах участвовали 144 политические партии, а средняя явка составила 17,3%, напомнила газета «Известия».