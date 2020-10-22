Тренировочный самолет разбился на западе Турции. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

О крушении сообщил телеканал CNN Türk. По данным журналистов, самолет упал в районе Бююкчекмедже в Стамбуле.

В начале октября крушение двух самолетов произошло во Франции. Тогда два воздушных судна столкнулись во время полета. В результате происшествия погибли пять человек — все, кто был на борту обоих самолетов. На месте крушения работали 40 пожарных и 20 сотрудников правоохранительных органов. Самолеты упали в департаменте Эндр и Луара, недалеко от центра коммуны Лош.