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    10 октября 2020, 22:09

    Пять человек погибли из-за столкновения двух самолетов во Франции

    Нина Петлинова

    Два самолета — пассажирский и легкий туристический — столкнулись на севере центральной части Франции. В результате погибли пять человек.
    Пять человек погибли из-за столкновения двух самолетов во Франции

    Об этом сообщила газета Nouvelle Republique.

    Столкновение случилось 10 октября около 17:00 по местному времени (18:00 по Москве). Авария произошла в департаменте Эндр и Луара, недалеко от центра коммуны Лош.

    В небе столкнулись два воздушных судна пассажирский и легкий туристический самолеты. На борту первого находились три пассажира, на борту второго — еще два. Все пять человек скончались. Информацию подтвердил мэр Марк Анжено.

    По данным местной газеты, причины, по которым произошло столкновение, пока не известны. На месте крушения работают около 40 пожарных и 20 правоохранителей. Они оцепили место происшествия по периметру.