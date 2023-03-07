Мир 07 марта 2023, 05:13 Трейлер с запертыми детьми-мигрантами обнаружили в Мексике Reuters: власти Мексики обнаружили 343 мигранта, запертых в брошенном трейлере freepik

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Мексиканские власти обнаружили в брошенном на дороге трейлере грузовика в восточном штате Веракрус 343 мигрантов. Об этом сообщило агентство Reuters.

В основном это оказались граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Эквадора. Среди них — 103 ребенка без сопровождения взрослых.

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Трейлер стоял на шоссе без водителя. Он был оснащен вентиляторами, частично открываемой крышей и конструкцией, которая создавала внутри прицепа два этажа. Отмечается, что этот маршрут нередко используется для доставки людей из юго-восточной Мексики к границе с США.

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Найденных детей передадут под опеку системы семейных служб штата. Других мигрантов задержали для определения их правового статуса в Мексике.

Ранее сообщалось, что в России существенно выросло число мигрантов — с 13,4 до 16,9 миллионов в 2023 году. Ощий рост вставших на учет иностранцев составил 26%. Эксперты связали это со снятием антиковидных ограничений, а также со снижением цен на авиабилеты и увеличением числа рейсом.