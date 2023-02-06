Общество 06 февраля 2023, 03:54 Число мигрантов в России снова выросло «Известия»: число мигрантов в России достигло почти 17 млн человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главное управление по вопросам миграции сообщило о существенном росте количества вставших на учет иностранцев в России — с 13,4 до 16,9 миллионов в 2023 году. Общий рост составил 26%. Эксперты объяснили «Известиям» с чем связан рост миграции на территории РФ.

Основные потоки мигрантов сейчас наблюдаются с Украины, из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, сообщил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Реклама

«Были окончательно сняты антиковидные ограничения, подешевели билеты, увеличилось число рейсов», — отметил он.

Реклама

Вместе с наплывом мигрантов в России выросла и «иностранная» преступность. Согласно отчету МВД, иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 40,2 тысяч преступлений, что на 10,3% больше, чем за январь–декабрь 2021 года.

По словам эксперта в сфере миграции Вадима Кожаева, одной из причин противоправной деятельности иностранцев в России является незнание языка.

«Отмечается некий рост числа задержанных молодых людей-иностранцев, которые из-за незнания языка вовлекаются в незаконный оборот наркотиков», — рассказал собеседник издания.

Увеличение показателя преступности мигрантов также связали с тем, что во время пандемии активность криминала сильно снизилась.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов. Как уточнили в МВД, мероприятие стало частью профилактических мер.