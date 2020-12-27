Трехлетний американец перенес инсульт из-за коронавируса

Родители мальчика забили тревогу, когда у него отнялась правая рука, а его речь стала невнятной. Ребенка отвезли его в больницу, но сделанный тест на коронавирус не показал наличие инфекции в организме ребенка. При этом у мальчика в крови обнаружили антитела.

Кроме того, в мозгу ребенка врачи обнаружили тромб. Он образовался из-за нехватки кислорода на фоне коронавируса. Оперировавший трехлетнего мальчика врач полагает, что больные COVID-19 более склонны к тромбозу.

Разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург уверен, что существует вероятность передачи антител к коронавирусу ребенку с молоком матери.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России. Вакцины развезли по всем регионам страны. Пока прививки делают врачам и учителям. Но в ближайшее время получить бесплатный препарат сможет любой желающий.