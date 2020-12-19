Разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург уверен, что существует вероятность передачи антител к коронавирусу ребенку с молоком матери. Об этом он рассказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

«Мать, кормящая грудью, соответственно, у которой есть антитела к коронавирусу, безусловно, их может передать новорожденному младенцу», — сказал он.

Ранее врачи рассказали агентству Ura.ru, почему не создали вакцину от коронавируса для детей. Причина в том, что дети до 12 лет легко переносят COVID-19. Для подростков от 12 до 18 лет будет показана вакцинация, если они находятся в одной из групп риска — с полнотой, сахарным диабетом и болезнями легких, бронхиальной астмой. Только сначала, по мнению главного врача медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков, должны пройти испытания, тесты на взрослых, потом — на детях.

В свою очередь гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» подойдет людям, страдающим от аллергии, пожилым и детям.