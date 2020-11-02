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    02 ноября 2020, 09:20

    Трехлетнего ребенка вытащили из-под завалов в Турции живым

    Ксения Басырова, Юлия Булыгина

    В Турции из-под завалов удалось спасти трехлетнего ребенка. Он пролежал на улице с момента землетрясения 30 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
    Трехлетнего ребенка вытащили из-под завалов в Турции живым

    Спасательные работы идут уже четвертые сутки. Ранее в завалах были обнаружены родные трехлетней девочки — три брата и мама.

    Землетрясение в Турции произошло днем 30 октября. При обрушении зданий в провинции Измир погибли почти 80 человек. Число пострадавших почти достигло тысячи. 219 человек еще находятся в больницах. Сейсмологи установили, что магнитуда землетрясения составила 6,6. Эпицентр находился в Эгейском море. Подземные толчки ощущались также и на греческих островах, там тоже погибли и пострадали люди.

    Только в Измире обрушилось порядка 20 зданий. В регион прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обратился к гражданам страны со словами поддержки и пообещал оказать своевременную помощь всем пострадавшим. Для тех, кто лишился домов, в Измир привезли палатки и гуманитарный груз. Волонтеры помогали обеспечивать людей водой и едой.