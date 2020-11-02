Трехлетнего ребенка вытащили из-под завалов в Турции живым

Спасательные работы идут уже четвертые сутки. Ранее в завалах были обнаружены родные трехлетней девочки — три брата и мама.

Землетрясение в Турции произошло днем 30 октября. При обрушении зданий в провинции Измир погибли почти 80 человек. Число пострадавших почти достигло тысячи. 219 человек еще находятся в больницах. Сейсмологи установили, что магнитуда землетрясения составила 6,6. Эпицентр находился в Эгейском море. Подземные толчки ощущались также и на греческих островах, там тоже погибли и пострадали люди.

Только в Измире обрушилось порядка 20 зданий. В регион прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обратился к гражданам страны со словами поддержки и пообещал оказать своевременную помощь всем пострадавшим. Для тех, кто лишился домов, в Измир привезли палатки и гуманитарный груз. Волонтеры помогали обеспечивать людей водой и едой.