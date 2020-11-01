Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 60

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 60 человек, 218 продолжают лечение в больницах», — рассказали в агентстве.

Ранее была информация о 58 погибших и 920 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море на глубине более 16 километров. Подземные толчки ощутили в Афинах, Стамбуле и на близлежащих греческих островах.

Больше всех пострадал третий по величине город в Турции Измир — столица одноименной провинции. Там обрушились около 20 зданий. Спасатели продолжают искать под завалами людей. На следующий день после катаклизма в регион прилетел глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чтобы своими глазами увидеть последствия разгула стихии и пообщаться с родными погибших и пострадавших.

В Измир привезли гуманитарную помощь и палатки для тех, кто лишился крова. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру, пишет НСН.