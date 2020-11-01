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    01 ноября 2020, 17:51

    Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 60

    Андрей Иванов

    Землетрясение на западе Турции унесло жизни 60 человек. Пострадали 940 местных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
    Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 60

    «По последним данным, в результате землетрясения погибли 60 человек, 218 продолжают лечение в больницах», — рассказали в агентстве.

    Ранее была информация о 58 погибших и 920 пострадавших.

    Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море на глубине более 16 километров. Подземные толчки ощутили в Афинах, Стамбуле и на близлежащих греческих островах.

    Больше всех пострадал третий по величине город в Турции Измир — столица одноименной провинции. Там обрушились около 20 зданий. Спасатели продолжают искать под завалами людей. На следующий день после катаклизма в регион прилетел глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чтобы своими глазами увидеть последствия разгула стихии и пообщаться с родными погибших и пострадавших.

    В Измир привезли гуманитарную помощь и палатки для тех, кто лишился крова. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру, пишет НСН.