Мир 06 января 2024, 16:11 Трех участников рок-группы Nizkiz задержали в Белоруссии Трех из четверых участников рок-группы Nizkiz задержали в Могилеве

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Правоохранительные органы в Белоруссии задержали трех участников музыкальной группы Nizkiz, которая сняла клип на одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске в 2020 году. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 4 Могилев».

«Правоохранители в Могилеве задержали троих из четверых участников белорусской рок-группы. После событий 2020 года музыканты покинули страну, но решили вернуться», — сообщил телеканал.

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В задержании музыкантов, по данным источника, участвовал ОМОН. В 2020 году Nizkiz сняла клип на трек «Песня белорусских протестов» на несанкционированной акций оппозиции.

Полицейские задержали барабанщика Дмитрия Холявкина, бас-гитариста Сергея Кульшу и вокалиста Александра Ильина. Последний отметил, что группа с 2018 года принимала участие в мероприятиях, которые организовывала белорусская оппозиция.

Телеканал добавил, что задержанных участников коллектива привлекут к ответственности, однако не уточнил квалифицируемую статью.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть бывших оппозиционеров в стране убедились в «спасительности режима».