14 января 2023, 19:31
Большинство белорусской оппозиции признало спасительность «режима» — Лукашенко
Лукашенко: сторонники «режима» есть даже среди оппозиционеров
Подавляющее большинство бывших оппозиционеров белорусских властей убедились в «спасительности режима». Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня».
Он поделился статистикой во время выступления на приеме от своего имени. Мероприятие приурочили к празднованию старого Нового года. На прием позвали журналисты, политологи, деятели культуры, высшие должностные лица, руководители государственных органов.
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Лукашенко отметил, что многие хотят видеть 2023 год временем мира и созидания.
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«Сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, „режима“», — сказал он.
По его словам, таких людей — 90%.
Также Лукашенко сказал, что недавно поднимал тему уехавших из Белоруссии оппозиционеров. По его словам, противники действующей власти должны сами определить свой путь домой.
Александр Лукашенко
Оппозиция
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