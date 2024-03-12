Мир 12 марта 2024, 13:51 Трех депутатов Южной Осетии захотели лишить российского гражданства ФСБ уведомила трех депутатов Южной Осетии о лишении гражданства России РИА «Новости»

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ФСБ потребовала лишить российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева, которых заподозрили в создании угрозы нацбезопасности. Об этом сообщили «Ведомости».

По данным силовиков, депутаты совершили действия, которые могут обострить военно-политическую обстановку вблизи российской границы. На основании этого сотрудники ФСБ потребовали прекратить гражданство названных парламентариев. В ответ депутаты оспорили это решение в суде Владикавказа.

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Издание отметило, что в ФСБ руководствовались законом о гражданстве России, принятым весной прошлого года. Документ предусматривает лишение гражданства в случае угрозы нацбезопасности.

Ранее уроженец Армении через суд в Петербурге потребовал вернуть российское гражданство, которого его лишили за незаконный оборот наркотиков.