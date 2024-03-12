12 марта 2024, 13:51
Трех депутатов Южной Осетии захотели лишить российского гражданства
ФСБ уведомила трех депутатов Южной Осетии о лишении гражданства России
ФСБ потребовала лишить российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева, которых заподозрили в создании угрозы нацбезопасности. Об этом сообщили «Ведомости».
По данным силовиков, депутаты совершили действия, которые могут обострить военно-политическую обстановку вблизи российской границы. На основании этого сотрудники ФСБ потребовали прекратить гражданство названных парламентариев. В ответ депутаты оспорили это решение в суде Владикавказа.
Реклама
Издание отметило, что в ФСБ руководствовались законом о гражданстве России, принятым весной прошлого года. Документ предусматривает лишение гражданства в случае угрозы нацбезопасности.
Ранее уроженец Армении через суд в Петербурге потребовал вернуть российское гражданство, которого его лишили за незаконный оборот наркотиков.
ФСБ
Южная Осетия
Реклама
Реклама