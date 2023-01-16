Мир 16 января 2023, 08:40 Требование Украины о передаче списанных истребителей для ВСУ осудили в Германии Немецкий политик Шульц заявил, что Украина не получит списанные истребители Tornado

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Украинские военные не получат списанные немецкие истребители Tornado, которые дипломат Андрей Мельник потребовал у канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом в Twitter написал немецкий политик Гауке Шульц.

«Вы не получите Tornado, этого не произойдет. Они не приведут нас к боевым действиям с Россией и останутся в Германии, чтобы защищать эту землю», — ответил Шульц Мельнику.

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Также он отметил, что в его близком окружении есть специалисты, которые работают с этим видом военной техники.

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«Они не хотят допустить того, чтобы Украина присвоила себе это вооружение незаконно», — добавил Шульц.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился в соцсети к Олафу Шольцу, запросив передачу ВСУ 93 истребителей Tornado, которые, по его мнению, подлежат списанию.

Бывший глава Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен предупреждал, что в случае отправки тяжелой военной техники на Украину Германия рискует стать стороной конфликта.