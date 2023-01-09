Мир 09 января 2023, 01:54 Германию предупредили о риске вовлечения в конфликт с Россией Политик Маасен: Германия станет стороной конфликта с Россией, отправив на Украину БМП Википедия

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Поставки на Украину тяжелой колесной техники делают Германию воюющей против России стороной. Об этом экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен завил в интервью Exxpress.

«Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта. Вы должны понять, что теперь мы выступаем стороной конфликта против России», — сказал он.

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Маасен уверен, что именно отправка БМП Marder ставит положение Германии под угрозу и она может стать целью российских атак.

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Кроме того, политик заявил, что Украина с точки зрения конституционных прав человека является несвободным государством.

«Украина не оплот прав человека, свободы и мира на Западе — это не так, даже если немецкие газеты и политики говорят обратное», — добавил Маасен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц договорился с президентом США Джо Байденом об отправке Украине тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности предоставить ВСУ БМП Marder и ЗРК Patriot. Обещанные немецкие бронетранспортеры Marder будут готовы к передаче в первом квартале 2023 года.