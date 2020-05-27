Траур по погибшим из-за коронавируса объявили в Испании
В Испании официально объявили 10-дневный траур по жертвам коронавирусной инфекции. Во главе скорбных мероприятий будет король Филипп VI. Об этом сообщил «Царьград».
Всего в Испании зарегистрировали 27 тысяч погибших с коронавирусом и 283 тысячи заразившихся. Согласно статистике, инфекция забрала жизнь каждого десятого пациента. Отмечается, что большая часть жертв была старше 70 лет.
В течение десяти дней Испания будет держать приспущенными государственные флаги. В королевстве пройдут официальные траурные мероприятия.
Ранее испанский министр туризма подчеркнул, что с июля иностранцы смогут забронировать отдых в стране. К этому времени планируют отменить обязательный двухнедельный карантин.