Испания собралась открывать границы для иностранцев. Там безопасно?

Министр туризма Испании заявил, что иностранные пушественники могут бронировать отдых в стране, начиная с июля. По планам правительства к этому времени приезжим не придется сидеть на двухнедельном карантине. Многие пляжи в Испании уже открылись для купания.

Обязательное правило двухнедельного карантина для вновь прибывших в Испанию действует с 15 мая. Оно сразу вызвало противоречивые мнения. Руководители сферы туризма предупредили, что это послужит дополнительным препятствием для восстановления потока. Похоже к ним прислушались.

По всей Испании активно ослабляются карантинные меры. В понедельник министр туризма Испании Рейес Марото заявил, что обязательный карантин, наложенный на иностранных путешественников, будет приостановлен 1 июля. Как передает Deutsche Welle, туристы могут спокойно запланировать свой летний отпуск в Испании.

«Я объявляю вам, что с июля месяца въезд иностранных туристов в Испанию возобновится в безопасных условиях», — сказал Санчес на пресс-конференции.

Эти новости увеличили акции испанских компаний, связанных с туризмом, в том числе гостиничного оператора Melia Hotels, который вырос на 14% в начале торгов.

«Испании нужен туризм, а туризму нужна безопасность как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Мы гарантируем, что туристы не будут рисковать собой и не будут рисковать нашей страной», — заверил министр.

По сообщениям The Local, испанские власти координировали способы открытия границ в течение нескольких недель до объявления.

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя подтвердила обновления в своем Twitter.

«Худшее позади. В июле мы будем постепенно открывать Испанию для иностранных туристов, отменим карантин и обеспечим самые высокие стандарты безопасности для здоровья», — написала она.

Туризм является важной частью экономики страны. Испания является второй по посещаемости страной в мире и обычно привлекает около 80 миллионов посетителей в год.

Сейчас пляжи на побережье Атлантического океана и в большей части Андалусии, а также на Балеарских и Канарских островах открыты для купаний. При этом должен соблюдаться ряд строгих мер безопасности. Министерство здравоохранения рекомендовало ограничить количество посетителей, а также ставить все пляжные зонтики на расстоянии четырех метров друг от друга.

На данный момент пляжи доступны только для местных жителей, но на следующем этапе они откроются для путешественников из разных регионов.

Важно отметить, что план состоит из нескольких этапов, но применяется по-разному в каждом регионе, в зависимости от его статуса эпидемии. В Мадриде и Барселоне карантинные меры стали снимать позже всех.

Недавно в Мадриде открыли городской парк Ретиро, несколько баров и ресторанных террас. Люди в Барселоне и Мадриде теперь могут встречаться группами по 10 человек в своих домах или на террасах вновь открытых баров и ресторанов. Крупные музеи смогут принимать ограниченное количество посетителей, начиная с понедельника.

Испания стала одной из наиболее пострадавших стран в пандемии коронавируса. Более 280 000 человек заразились коронавирусом. Из них скончались 28 752 человек.

Возобновление туризма занялась не только Испания. Прямые рейсы в Грецию из-за рубежа откроются с 1 июля. А Турция может запустить чартерные рейсы в Россию до регулярного авиасообщения.