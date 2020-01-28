Траулер, загоревшийся неделю назад в Охотском море, мог затонуть

Траулер «Энигма Астралис», загоревшийся в Охотском море, возможно, затонул. Такое заявление сделал представитель Росморречфлота.

«На глубине 30 метров один из траулеров обнаружил объект, который, предположительно, является затонувшим судном», — рассказали РИА «Новости» в Росморречфлоте.

Представитель организации добавил, что к месту ЧП должен подойти еще один траулер. Он сможет проверить версию о затонувшем корабле с помощью радиолокационных средств. Поднимать траулер, по словам представителя Росморречфлота, будет владелец судна.

Пожар на рыболовецком траулере произошел 21 января в Охотском море недалеко от Магадана. На борту находились 47 моряков, их эвакуировали на плавзавод «Всеволод Сибирцев». Сейчас работники траулера уже на берегу. Никто из них не пострадал.

Ледокол «Сибирский» отправился тушить пожар, но ему это не удалось сделать. Ведь из-за открытого огня корабль мог взорваться, позже спасателям помешала плохая погода. Связь с траулером потеряли во время шторма. На его поиски вышли 11 судов.

Росморречфлот сообщил, что в момент исчезновения корабля с локаторов в районе ЧП было темно и дул сильный ветер. Его порывы достигали 22 метров в секунду. Также шел снег и видимость не превышала 100 метров. Вечером 27 января погода улучшилась.