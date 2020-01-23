Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море недалеко от Магадана, начавшийся утром 21 января, до сих пор не ликвидирован. Все потому что спасательное судно не может приблизиться к месту ЧП.

«(Траулер — прим. ред.) еще горит с одной стороны, поэтому спасательное судно не может подойти ближе», — приводи «Интерфакс — Дальний Восток» слова представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры, которая проводит проверку по факту пожара.

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся 21 января в Охотском море в 130 километрах от Магадана. На борту судна на момент пожара находились 47 человек. Весь экипаж удалось эвакуировать, так что никто не пострадал.

Позже СМИ сообщили о взрыве на борту рыболовецкого траулера, который прогремел в результате пожара. В последствии эту информацию опровергли.

На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.